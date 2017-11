Slideshow

Filelezer John Souhoka stopt na 43 jaar 'Soms gaan de spitsen in elkaar over'

Afscheid nemen met een knaller nam filelezer John Souhoka wel erg letterlijk, met een nieuw filerecord voor 2017. Souhoka is vandaag namelijk voor de laatste keer op de radio te horen, nadat hij 43 jaar met goed of slecht nieuws kwam.

Vijf dagen in de week, vroeg in de ochtend of laat op de avond, doordeweeks of in het weekend: John Souhoka las trouw bij veel radiozenders het filenieuws voor. Bekend van onder andere Radio 1, 2 en 3, maar ook van BNR en Sky Radio was het voor Souhoka vaste prik om al het fileleed met de Nederlandse luisteraars te delen. "Het is een heel gekke, maar ook een heel leuke dag. Het wordt enorm wennen om 's ochtends vroeg niet meer naar Den Haag te hoeven rijden", vertelt Souhoka aan AutoWeek.

In de afgelopen veertig jaar is er veel veranderd, geeft de filelezer toe. "Zoals we allemaal zien en merken, is het veel drukker op de weg en lopen de wegen sneller vol. In mijn beginjaren was er echt een ochtend- en avondspits, nu lopen die in extreme gevallen soms in elkaar over doordat het zo druk op de weg is."

Echte tips kan de radioman helaas niet geven om files te ontwijken: "Het hangt er nu zo van af wanneer je vertrekt, wat voor weer het is en hoeveel ongelukken er op de weg zijn gebeurd." Deze tijd van het jaar is volgens Souhoka dan ook het meest filegevoelig door het vroeger donker worden, het slechte weer en de voortzettende trend dat bestuurders hun smartphone achter het stuur blijven gebruiken. Hierdoor gebeuren er veel ongelukken.

Voor vandaag werd er een drukke spits verwacht door de slechte weersverwachtingen, maar dat er wederom een record zou worden verbroken, had Souhoka niet aan zien komen. En nu? "Ik ga nu eerst zes weken op vakantie, daarna ga ik me bezighouden met vrijwilligerswerk en ben ik altijd druk in de weer met mijn hobby's. Ik ga in elk geval echt niet stilzitten", geeft de voormalig filelezer lachend toe.