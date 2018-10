Tweetiende peutert in de neus tijdens een file Filerijder massaal opzoek naar alternatieve route

Het fileleed lijkt in ons land steeds erger te worden en de meest recente cijfers bevestigen dat. De jaarfilezwaarte staat nu op 11,6 miljoen kilometerminuten: het aantal minuten dat er één kilometer file stond. Niet gek dus dat we massaal opzoek gaan naar alternatieven.

Uit onderzoek van Allsecur onder meer dan duizend automobilisten blijkt dat als we een file willen mijden, we dat in 76 procent van alle gevallen doen door een alternatieve route te zoeken. 19 procent van de ondervraagden geeft aan langer thuis te blijven en te wachten tot de verkeersopstoppingen afnemen. Mochten de snelwegen echt helemaal overvol zijn, dan kiest men ook geregeld voor alternieve vervoersmiddelen. De fiets staat dan met 23 procent bovenaan, gevolgd door het openbaar vervoer (22 procent). Automobilisten in het bezit van een motor pakken in 4 procent van de gevallen de tweewieler om op de plaats van bestemming te komen.

We zijn wel een geduldig volk, want een ruime meerderheid van 77 procent geeft aan dat zij pas na meer dan twintig minuten naar een alternatief gaan zoeken. Voor een vijfde is meer dan tien minuten vertraging goed om opzoek te gaan naar een alternatief. De overige 6 procent van de respondenten doet dit al bij minder dan tien minuten file.

Zo'n 16 procent van de ondervraagden zegt meerdere keren aan te sluiten in een file waar zij vervolgens gemiddeld 18 minuten in stilstaan. Bezigheid nummer één is het luisteren naar de radio (79 procent), waarna eten en drinken (47 procent) en kletsen met medepassagiers (36 procent) volgen als dagelijkse file-activiteit. Een kwart zegt de smartphone erbij te pakken om een appje te versturen en 18 procent steekt de handen uit de mouwen om flink in de neus te peuteren. Mannen doen dit met 21 procent beduidend meer dan vrouwelijke weggebruikers waarvan 13 procent aangeeft dit wel eens te doen in de file.