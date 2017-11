Slideshow

Fiat warmt op voor komst Cronos Sedanversie Argo klaar voor onthulling

De Braziliaanse tak van Fiat plaatst een teaservideo online waarin het merk de komst van de Cronos aankondigt. De sedanversie van de Argo gaat in het eerste kwartaal van volgend jaar in de Zuid-Amerikaanse verkoop.

Medio dit jaar schoof Fiat de Argo naar voren, een compacte hatchback die wat formaat en prijsstelling betreft een kleine trede boven de Uno en de Palio staat. De Argo wordt in Zuid-Amerika ingezet als opvolger van de Punto en dat houdt de gemoederen ook in Europa bezig, al is nog altijd niet duidelijk of Fiat de Argo ook naar ons deel van de wereld haalt. Hoe dan ook, de Argo krijgt er in het eerste kwartaal van volgend jaar een sedanbroer bij die de naam Cronos draagt.

De Cronos wordt straks in Argentinië gebouwd en is ontworpen in Fiats Zuid-Amerikaanse designcentrum. De naam Cronos is volgens Fiat een verwijzing naar het gelijknamige figuur uit de Griekse mythologie, de jongste van alle titanen. Fiat geeft er naar eigen zeggen het aanbreken van nieuwe tijden mee aan. Wat Fiat na de komst van de Cronos met de Grand Sienna, de sedanversie van de Palio, van plan is, zal nog moeten blijken.

Op motorenvlak verwachten we geen verschillen met de Argo. Op de Zuid-Amerikaanse bestellijst verschijnen dus een 77 pk sterke 1,0-liter grote driecilinder, een 109 pk sterke 1,3-liter grote viercilinder én een 1,8-liter grote vierpitter die er 139 pk uit stampt.