'Nederland is geen sedanland' Fiat Tipo Sedan van Nederlandse prijslijst

Na zo'n twee jaar zet de Nederlandse Fiat-importeur een streep door de Tipo Sedan, zo blijkt uit een duik in het leveringsgamma van Fiat.

Slechts twee jaar mocht de in Turkije geproduceerde Tipo Sedan het op de Nederlandse markt proberen, maar een succes is het niet geworden. De sedan verscheen in april 2016 op de Nederlandse markt en in dat jaar gingen slechts 172 exemplaren over de toonbank. Sinds januari vorig jaar is de Tipo ook als hatchback en als stationwagen leverbaar.



Een zegsman van Fiat Nederland zegt tegen AutoWeek dat de hatchback en de stationwagen gewoon leverbaar blijven. Het vertrek van de Tipo Sedan zou er simpelweg mee te maken hebben "[...] dat Nederland geen sedanland is". Het aandeel Tipos Sedan in de verkoopmix is volgens de importeur dan ook marginaal te noemen. In 2018 gingen in totaal 811 Tipos over de toonbank. Het gros daarvan is dus een hatchback of station.