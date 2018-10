Onthulling in november Fiat kondigt nieuwe concept-car aan

De Braziliaanse afdeling van Fiat laat middels een teaservideo weten dat het in de eerste week van november het doek trekt van een nieuw studiemodel.

Volgende maand gaat in Brazilië de Autosalon van São Paulo van start, een beurs waar het in Zuid-Amerika grote Fiat een nieuw studiemodel presenteert.

Volgens Fiat do Brasil is het nieuwe studiemodel door de Zuid-Amerikaanse afdeling ontworpen en gebouwd en is ook de uiteindelijke productieversie voor de Zuid-Amerikaanse markt bestemd. Volgens Peter Fassbender, hoofd van het Zuid-Amerikaanse Design Center van Fiat, krijgen we een concept-car met "[...] Italiaanse ziel en gewaagde lijnen" te zien.

Het is nog niet helemaal duidelijk in welke vorm de concept-car gegoten wordt. Er wordt al even gesproken over de komst van een vijf- en zevenpersoons SUV op basis van de Toro, de in 2015 gepresenteerde pick-up met dubbele cabine van het merk. Op zekerheid zullen we nog zo'n twee weken moeten wachten.