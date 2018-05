Mogelijk afscheid van Fire-blokken 'Fiat komt met nieuwe motoren'

Fiat heeft tijdens het International Vienna Motor Symposium zijn toekomstplannen op motorengebied gepresenteerd. Het merk breidt zijn GSE-motorenfamilie spoedig uit met geblazen blokken.

Eind 2016 deed Fiat de basis van zijn Global Small Engine (GSE)-motorenfamilie uit de doeken, een nieuwe motorenfamilie die sinds begin vorig jaar in Zuid-Amerika wordt toegepast. Zo zijn de eerste GSE-krachtbronnen, volgens Duitse media 'Firefly' genoemd, te vinden in de Braziliaanse Uno, Mobi en in de Argo. Het betreft hier de N3-, en N4-motoren waarbij de eerste een 999 cc grote driecilinder is met twee kleppen per cilinder. Het blok levert, afhankelijk van de gekozen brandstof (benzine of ethanol) 72 pk of 77 pk. Het N4-blok, dat onder andere in de Argo te vinden is, is een 1.322 cc grote viercilinder, tevens met twee kleppen per cilinder. Die krachtbron levert in de basis 101 pk. Voor de Europese en Noord-Amerikaanse markt heeft Fiat van turbodruk voorzien versies van de N3 en N4 bedacht.

Het gaat om de T3 en de T4. De T3, de 1.0 driecilinder, zou maximaal 120 pk en 190 Nm leveren terwijl de T4, de geblazen 1.3, goed moet zijn voor maximaal 180 pk en 270 Nm. Daarmee lijkt het er sterk op dat Fiat langzaam maar zeker afscheid gaat nemen van de medio jaren tachtig gepresenteerde Fire-blokken (Fully Integrated Robotised Engine). Momenteel vinden we in bijvoorbeeld de Panda nog een 1.242 cc grote 69 pk sterke 1.2 met Fire-techniek. Ook de Tipo is nog te krijgen met een Fire-krachtbron, de 1.368 cc grote 1.4 die 95 pk levert. Overigens kunnen de T-Jet en MultiAirs gezien worden doorontwikkelde Fire-blokjes.



Het is nog niet vastgesteld welke auto's van de nieuwe motoren gaan profiteren, maar we zetten er in ieder geval op in dat we de nieuwe turboblokjes gaan vinden in auto's als de Jeep Renegade en diverse andere leden en afgeleiden van de Fiat 500-familie. Meer informatie over welke motoren in Europa verschijnen, en welke ze gaan vervangen, volgt in een later stadium.