Fiat Cronos in beeld Argo-met-kont

De Braziliaanse afdeling van Fiat heeft de marketingmachine aangeslingerd die de Zuid-Amerikaanse markt moet opwarmen voor de komst van de Cronos. Na een eerdere teaser zijn nu de voor- en achterzijde van de sedan in beeld gebracht.

De Cronos kan worden gezien als de sedanversie van de eerder dit jaar gepresenteerde Fiat Argo, op zijn beurt een hatchback die Fiat in Zuid-Amerika een stapje boven de Uno en Palio heeft gepositioneerd.

Geheel volgens verwachting is de Cronos een Argos met een aangeplakte sedankont, maar de Zuid-Amerikaanse designafdeling van Fiat heeft er ogenschijnlijk behoorlijk wat tijd in gestoken. De Cronos draagt een harmonieuze koets en oogt met het sportpakket dat op de foto's is te zien zelfs enigszins sportief. Dat hebben we bij dergelijke modellen wel eens anders gezien, al is het nog afwachten of de basisversie ook zo smakelijk opdroogt.

Fiat gaat de Cronos straks in Argentinië produceren. De Argo vervangt op de Zuid-Amerikaanse markt overigens de Punto en dat wekt het vermoeden dat de auto op termijn ook naar Europa wordt gehaald om ook hier de Punto op te volgen. Of dat zo is, is nog altijd niet duidelijk. In het eerste kwartaal van volgend jaar gaat deze Cronos in elk geval in de Zuid-Amerikaanse verkoop. Wat Fiat na de komst van de Cronos met de Grand Sienna - de sedanversie van de Palio - van plan is, zal nog moeten blijken.

De naam Cronos is volgens Fiat een verwijzing naar de gelijknamige figuur uit de Griekse mythologie, de jongste van alle titanen. Fiat geeft er naar eigen zeggen het aanbreken van nieuwe tijden mee aan. Op motorenvlak verwachten we geen verschillen met de Argo. Op de Zuid-Amerikaanse bestellijst verschijnen dus een 77 pk sterke 1,0-liter driecilinder, een 109 pk sterke 1,3-liter viercilinder én een 1,8-liter vierpitter die er 139 pk uit stampt.