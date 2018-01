Slideshow

Fiat biedt 500's als Mirror aan Optiepakket voor drie Italianen

Vanaf begin dit jaar is er een nieuwe speciale editie voor alle Fiat 500-modellen beschikbaar. Met de Mirror-editie kun je voornamelijk je telefoon 'spiegelen' met de auto.

Standaard is het bij de Mirrors mogelijk om het 7-inch Uconnect-infotainmentsysteem te koppelen met Apple CarPlay en Android Auto. Daarnaast kenmerken Mirror 500's zich met chromen accenten, speciale blauwe kleuren en meer fijne opties.

Voor de kleinste 500 is de 'Blu Italia'-exterieurkleur leverbaar. Standaard zijn verder 16-inch lichtmetaal, klimaatregeling, parkeersensoren achter en een regen-/lichtsensor. De Mirror is alleen leverbaar in combinatie met de 80 pk TwinAir-benzinemotor, die kan worden gekoppeld aan een handgeschakelde of aan een automatische transmissie. Voor de SUV-versie van de 500, de 500X dus, is de 'Blu Jeans Matt'-kleur exclusief beschikbaar op de Mirror. Speciale 17-inchwielen en satijnchromen accenten sieren de buitenkant. Na het betreden van de 500X met het standaard keyless go-systeem vind je daar klimaatregeling en een automatisch dimmende binnenspiegel. De 500L wordt in 'Blu Jeans' geleverd. Het dak is in een grijze kleur te bestellen. Voor de aandrijving zorgt de 105 pk sterke TwinAir Turbo-benzinemotor.

De prijzen van de 500 Mirror beginnen bij € 20.395, de 500X Mirror staat vanaf € 25.095 voor de deur en de vanafprijs voor een 500L Mirror bedraagt € 23.090.