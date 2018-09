Nieuwe motor voor 500L? Fiat 500L S-Design aan Nederlandse neus voorbij

De Europese tak van Fiat presenteert de 500L S-Design: een sportief sausje voor het grootste familielid uit de 500-familie. Geïnteresseerden in ons land moeten we helaas teleurstellen, want de 500L S-Design maakt de overtocht naar de Nederlandse dealers niet.

Na de Tipo S-Design (wel hier leverbaar) en 124 Spider S-Design (niet hier leverbaar) krijgt ook de 500L het S-Design-jasje aangemeten. Een bronzen lakkleur, zwarte hoogglans onderdelen en 17-inch wielen omarmen het pakket. Binnenin vinden we een 7-inch touchscreen voor de multimedia met Apple Carplay en Android Auto. Het pakket is voor de 500L Cross: de opgehoogde versie van de grote 500L. Snapt u hem nog? Een belletje met de Nederlandse importeur leert ons echter dat de S-Design aan onze neus voorbij gaat.

Tot zover dus weinig nieuws, maar wat misschien wel interessant kan zijn is het motoraanbod die Fiat bij de 500L S-Design vermeld. In de lijst staat namelijk alleen de 1.4 met 95 pk vermeld. Deze kennen we in ons land ook, maar dan enkel vanuit de Tipo. De 500L staat in de Nederlandse prijslijsten met enkel TwinAir en MultiJet aangedreven versies. Over de komst van de 1.4 kon of wilde de importeur voorlopig nog niks kwijt. Een reguliere Fiat 500L 'Mirror' met de TwinAir 105 staat nu in de Nederlandse prijslijsten met een vanafprijs van € 23.090.