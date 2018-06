'Best of the Best' Ferrari wint 'International Engine of the Year'

Slideshow

Ferrari is er voor het derde jaar op rij vandoor gegaan met de titel ‘International Engine of the Year’. De 3.9 V8 uit de 488 blijft hoge ogen gooien en kan zelfs worden uitgeroepen tot beste motor van de laatste 20 jaar.

Daarvoor is de motor genomineerd in het kader van het twintigjarig bestaan van de International Engine of the Year-award, waarin een internationale vakjury op zoek gaat naar technische hoogstandjes binnen de automobielindustrie. De geblazen achtcilinder uit de 488 GTB, 488 Spider en 488 Pista wordt door de jury geprezen als "een vrijwel perfect voorbeeld van een turbomotor uit het topsegment die de lat zo hoog legt dat de concurrentie er nog altijd niet aan kan tippen".

Toch scoren ook motoren van andere supersporters hoog. Zo eindigt Porsches turboboxer uit de laatste generatie van de 911 op de tweede plaats en Ferrari's 6.5 V12 uit de 812 Superfast op plek drie. De vierde stek is voor Tesla's elektrische aandrijflijn, die uiteraard ook de winnaar is in de categorie 'groen'. Volkswagens 1.0 TSI is de eerste alledaagse motor op de lijst en is te vinden in een breed scala aan modellen binnen dit concern. BMW's 1.5 driecilinder hybride-aandrijflijn, te vinden in de i8, volgt op een zesde plaats 'overall'. De top negen (!) wordt gecompleteerd door Audi's 2.5 vijfcilinder uit de TT RS en RS3, PSA's 1.2 driecilinder en Porsches 2.0 Turbo uit de 718-reeks.