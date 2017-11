Slideshow

Ferrari van Schumacher levert ruim 6 miljoen op 6,3 miljoen euro voor F2001

De Ferrari waarmee Michael Schumacher in 2001 de Grand Prix van Monaco won is op een veiling in New York verkocht voor ruim 6,3 miljoen euro.

De Ferrari F2001 is daarmee de waardevolste moderne Formule 1-auto ooit. Schumacher werd met dit type voor de vierde keer kampioen. In totaal legde de Duitser beslag op zeven wereldtitels, een record.

Met dit specifieke chassisnummer #211 won Schumacher in 2001 de GP van Monaco en die van Hongarije in datzelfde jaar. De prijs was vooraf gesteld op 3,4 miljoen euro.

De zege van Schumacher in Monaco in 2001 was zijn laatste van vijf keer dat hij de race door het prinsdom wist te winnen.

De toestand van Schumacher is nog steeds onbekend. De Duitser leeft sinds zijn ski-ongeval eind 2013 in anonimiteit, in zijn huis nabij Genève in Zwitserland.