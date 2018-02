Slideshow

Ferrari teaset overtreffende trap van 488 GTB Bovenaan de 488-top

Ferrari heeft op zijn sociale kanalen een teaservideo getoond van de overtreffende trap van de 488 GTB.

Ferrari laat een video zien waarin we de nieuwe extra harde variant van de 488 GTB, waarvan in de wandelgangen de naam 488 GTO wordt gefluisterd, zich van zijn beste kant laat zien op het circuit.

De 3,9-liter grote biturbo V8 zal net even krachtiger zijn dan de 670 pk die hij in de 488 GTB levert. Tel daar een gewichtsreductie én een extra sportief afgesteld chassis bij op en de receptuur die Ferrari al jarenlang over de nog potentere versies van zijn middenmotor-V8-modellen uitstort is compleet. Waarschijnlijk maakt Ferrari veelvuldig gebruik van koolstofvezel om het gewicht te reduceren. Zet verder in op actieve aerodynamica, kortere bakverhoudingen en een anders afgestelde stuurinrichting.

Enkele jaren na de lancering van de 360 Modena introduceerde Ferrari met de Challenge Stradale een lichtere én krachtiger variant van wat vanaf eind jaren negentig het 'instapmodel' van Ferrari was. Van opvolger F430 verscheen drie jaar na zijn introductie als Scuderia in de orderboeken en de 458 Italia werd in 2013 als Speciale voorgesteld. Inmiddels is 458 Italia grondig vernieuwd om als 488 GTB te incarneren. Die 670 pk sterke Italiaanse bonk geweld moet straks zijn meerdere erkennen in deze nieuwe variant.

We hebben enkele screenshots van de video als afbeelding toegevoegd. Toch raden we je aan de video - met het geluid aan - te bekijken!