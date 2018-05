One-off op Villa d'Este Ferrari SP38 gepresenteerd

Ferrari heeft in Fiorano het doek getrokken van de SP38, een one-off die gebaseerd is op de 488 GTB.

Wie straks een bezoek brengt aan het Concorso d'Eleganza Villa d'Este, kan daar deze hagelnieuwe SP38 van dichtbij bewonderen. Een zeldzaamheid, het blijft namelijk bij dit ene enkele exemplaar.

De op de 488 GTB gebaseerde one-off is uiteraard in opdracht van een ongetwijfeld zeer gefortuneerde klant ontworpen. De van drie lagen rode lak voorziene koets van de SP38 is is tot op zekere hoogte geïnspireerd op F40, al moet de lip onderaan de voorbumper knipogen naar de 308 GTB. Volgens Ferrari is de auto bedoeld om zowel op het circuit als op de openbare gebruikt te worden.

We gaan er vooralsnog vanuit dat de 3,9-liter grote biturbo V8 net als in de 488 GTB goed is voor 670 pk, al is het niet ondenkbaar dat die achtcilinder net als in de 488 Pista in deze SP38 720 pk levert.