Gewelddadig vervolg Ferrari presenteert 488 Pista Spider

Verrassing! Ferrari presenteert tijdens het Concours d'Elegance Pebble Beach de open versie van de 488 Pista: de 488 Pista Spider!

In februari dit jaar trok Ferrari het doek van de 488 Pista, de overtreffende trap van de 488. Tijdens het Concours d'Elegance Pebble Beach maken we kennis met de opengewerkte variant van dat model: de 488 Pista Spider.

Net als in de 488 Pista is de 3,9-liter grote Biturbo V8 niet 670 pk, maar 720 pk sterk. Het maximum koppel ligt op 770 Nm en met die achtcilinder, een evolutie van de V8 die ook in de 488 Challenge ligt, moet de auto in 2,85 seconden naar een snelheid van 100 km/h sprinten. Daarmee is de dakloze Pista exact net zo rap als zijn dichte broer. In 8 tellen wijst de naald van de snelheidsmeter de 200 km/h al aan, slechts 0,4 seconde later dan de 488 Pista met vast dak. Z'n topsnelheid ligt op 340 km/h.

Natuurlijk profiteert ook deze 488 Pista Spider van een gewichtsreductie. De voorklep en de voorbumper zijn uit koolstofvezel vervaardigd en ook de achterbumper en de achterspoiler zijn van dit lichtgewicht materiaal gemaakt. De Italiaan staat op 20 procent lichtere 20-inch wielen waar Michelin Sport Cup 2-banden rondom zijn gebracht. Het karkas van deze banden bestaat volledig uit koolstofvezel, waardoor ze 40 procent minder wegen dan de reguliere exemplaren. De auto legt 1.380 kilo in de schaal.

Aangepaste aerodynamica laat de 488 Spider Pista door de lucht snijden dan de reguliere 488 Spider. In het interieur past Ferrari uiteraard ook koolstofvezel toe. Grote delen van het dashboard zijn eruit vervaardigd en ook de middentunnel is van dit materiaal gemaakt. De racesfeer wordt verhoogd door nog meer koolstofvezel en sportstoelen. Een dashboardkastje ontbreekt daarentegen in het interieur van de 488 Pista. Tevens moet de neerwaartse druk hoger liggen dan bij de regulier open 488. Prijzen en specificaties voor de Nederlandse markt volgen in een later stadium.