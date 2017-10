Slideshow

Ferrari GTC4Lusso T volgens Novitec Afgetraind tot 709 pk

Novitec Rosso, de afdeling van tuner Novitec die zich bezighoudt met het aanpassen van modellen van Ferrari, heeft zijn visie op de GTC4Lusso T naar voren geschoven.

In 2016 presenteerde Ferrari de GTC4Lusso als evolutie van de FF. In zijn nieuwe gedaante is de van een twaalfcilinder voorziene Italiaanse shooting-brake 690 pk en 697 Nm sterk. In een later stadium presenteerde Ferrari de GTC4Lusso T, een variant met een 610 pk en 760 Nm sterke V8 én achterwielaandrijving. Novitec Rosso is van mening dat de achtcilinder best wat krachtiger had kunnen zijn en presenteert derhalve drie krachtkuurtjes voor het model.

De meest omvangrijke krachtinjectie brengt het vermogen van de GTC4Lusso op 709 pk en 882 Nm koppel. Daarmee is een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h in om en nabij de drie tellen voorbij. Novitec Rosso monteert onder andere een aangepast uitlaatsysteem én een bodykit die vrij ingetogen genoemd kan worden. Wie de Ferrari-wielen maar niets vindt, kan bij Novitec aankloppen voor 21- en 22-inch metende exemplaren. Of het eindresultaat geslaagd is, laten we maar in het midden.