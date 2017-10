Slideshow

Ferrari FXX K Evo: LaFerrari tot de derde macht Focus op downforce

Drie jaar geleden presenteerde Ferrari de FXX K, een aangescherpte variant op de toch al niet misselijke LaFerrari. Omdat het altijd beter kan, is het nu tijd voor de FXX K Evoluzione.

Even terug naar de FXX K van drie jaar geleden: met 860 benzine-pk's en 190 elektrische knalde de circuitversie van de LaFerrari over de magische 1.000 pk-grens heen. Daar wordt ditmaal niet meer aan getornd, het is vooral de aerodynamica die de Evo tot de derde macht verheft. De downforce is ten opzichte van de FXX K met 23 procent toegenomen, waardoor de Evo maar liefst 75 procent harder tegen het asfalt wordt gedrukt dan de LaFerrari. Dat is dan wel uitsluitend circuitasfalt, want net als de FXX K is de Evo niet streetlegal.

De vaste achtervleugel heeft er een drietal vinnen bij gekregen en de spoilers rond de achterste wielkasten zijn vergroot en geopimaliseerd. Ook de neus is in details verder geperfectioneerd. Om de enorme downforce (we hebben het over 830 kilo op topsnelheid) aan te kunnen is de ophanging opnieuw afgesteld. Vanbinnen krijg je een nieuw stuurwiel en groter scherm.

Tenminste, wanneer je naam al met chocoladeletters in de rolodex van de firma Ferrari staat, want alhoewel het exacte aantal nog niet bekend is gemaakt, verschijnt de FXX K Evo in een zeer beperkte oplage, uitsluitend voor trouwe klanten. Oh ja, en mocht je al een gewone FXX K hebben: die kun je laten upgraden tot een Evo.