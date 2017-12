Slideshow

Ferrari F430 crasht in Zeewolde Van auto is weinig meer over

In Zeewolde is vanmiddag de bestuurder van een Ferrari F430 zwaargewond geraakt. Op de Ibisweg in de Flevolandse polder raakte hij de macht over het stuur kwijt.

Volgens Omroep Flevoland raakte de bestuurder van de lichtblauwe Ferrari op hoge snelheid de macht over het stuur kwijt, waarna hij vijf bomen raakte. De bestuurder is naast de auto terechtgekomen en aanspreekbaar en er zit niemand meer in het wrak. Een traumahelikopter kwam ter plekke.

De Ferrari F430 scheurde in stukken en vloog in brand en er is dan ook weinig meer over van de auto. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Dit soort wegen in deze regio is berucht; ze zijn kaarsrecht en overzichtelijk, waardoor ze hoge snelheden kunnen uitlokken. Door verraderlijke hobbels kunnen auto's op hoge snelheid echter los raken, waardoor in het verleden al menig fataal ongeluk werd veroorzaakt.