Op jacht naar de Triple Crown Fernando Alonso verlaat Formule 1

Slideshow

Fernando Alonso zegt na dit seizoen de Formule 1 vaarwel. Het is nog niet bekend wat de tweevoudig wereldkampioen gaat doen, wellicht zet de Spanjaard zijn carrière voort in de VS.

Over de toekomstplannen van Fernando Alonso bestond lange tijd onduidelijkheid, maar tijdens de zomerstop heeft de Spanjaard de knoop doorgehakt: na dit seizoen keert hij zijn team McLaren en de Formule 1 de rug toe.

Wat de 37-jarige Alonso in 2019 gaat doen is nog onbekend, waarschijnlijk zien we hem terug in de Indycars, waar hij al langere tijd mee flirt. Vorig jaar reed hij bij het team van Michael Andretti al eens in de Amerikaanse koningsklasse, maar viel hij tijdens de Indy 500 uit.

Mocht hij die beroemde wedstrijd weten te winnen, haalt hij de begeerde 'Triple Crown' binnen; Alonso zegevierde al tijdens de GP van Monaco (2006 en 2007) en de 24 Uur van Le Mans (2018).

Fernando Alonso debuteerde in 2001 in de Formule 1 bij het team van Minardi, het huidige Toro Rosso. In 2005 en 2006 werd hij wereldkampioen bij Renault. Hij boekte 32 overwinningen, stond 97 keer op het podium en behaalde 22 keer pole position. Tijdens zijn carrière reed hij voor Minardi, Renault (2x), Ferrari en McLaren (2x).