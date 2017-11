Slideshow

Felipe Massa verlaat Formule 1 definitief 'Maar nu echt'

Felipe Massa stopt na dit seizoen als coureur in de Formule 1. Dat heeft de Braziliaan van Williams zaterdag bekendgemaakt. Het is de tweede keer dat de 36-jarige Massa afscheid neemt.

Vorig jaar kondigde Massa na afloop van het seizoen zijn afscheid aan van de koningsklasse, maar kwam hij terug op dat besluit nadat Williams een beroep had gedaan op zijn ervaring en expertise. De Britse renstal zag de Fin Valtteri Bottas op het laatste moment overstappen naar Mercedes en wist Massa tot een eenjarig contract te verleiden.

Massa reed meer dan 260 grands prix. HIj boekte elf overwinningen en was als Ferrari-rijder de vicewereldkampioen in 2008.

"Zoals jullie weten besloot ik vorig jaar al mijn loopbaan te beëindigen maar omdat Williams me vroeg terug te keren, besloot ik er nog een jaar aan vast te plakken'', zei Massa in een videoboodschap. "Ditmaal is het echt mijn laatste Formlue 1-race in Brazilië en mijn allerlaatste in Abu Dhabi.'' Volgende week is de GP in São Paulo. Twee weken later eindigt het seizoen in Abu Dhabi.

"Ik hoop echt dat jullie me volgend jaar of later in een andere categorie kunnen toejuichen'', voegde Massa eraan toe. Williams heeft nog geen duidelijkheid gegeven over zijn line-up voor volgend jaar. De Canadese debutant Lance Stroll blijft zeker, mogelijk krijgt hij de Pool Robert Kubica als teamgenoot.