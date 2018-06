Jaloers op Ford FCA-presentatie: RAM

Ook Ram krijgt z’n eigen puntje van de taart tijdens de groots aangepakte presentatie van toekomstplannen die FCA vandaag vanuit Balocco de wereld in stuurt. Het uit Dodge voortgevloeide bedrijfsautomerk is z’n eeuwige derde plek in de verkoopranglijsten goed beu.

Ram doet goede zaken met z'n pick-ups, maar eindigt op de enorme truck-markt van de VS alsnog op een derde plek. Dat het daarmee het op twee na populairste voertuig van de VS is, is mooi meegenomen, maar Ram vindt het feit dat z'n twee grootste concurrenten Ford en Chevrolet het beter doen natuurlijk niet leuk. Het merk vertelt in de presentatie wel trots dat het sneller groeit dan de concurrentie, maar vindt het tegelijkertijd tijd voor een verandering die nu eens echt voor een hogere positionering in die ranglijst gaat zorgen.

De eerste stap daarvoor is al gezet in de vorm van de geheel nieuwe Ram 1500. Als vervolg daarop volgt binnenkort een Heavy Duty-variant, een concurrent voor de Fords F250 en F350. Ram kijkt bovendien met een wat jaloerse blik naar het succes van de extra ruige Ford Raptor en wil daarom de Ram 1500 Rebel TRX Concept uit 2016 tot leven brengen. Uiteraard wordt de TRX wel verwezenlijkt op basis van de nieuwe Ram 1500, maar het basisconcept – een extra ruige uitstraling – blijft gelijk.

Helemaal aan de andere kant van het gamma staat een nieuwe Ram Promaster City, die eveneens uiterlijk in 2022 z'n opwachting maakt. De huidige Promaster City is niets meer of minder dan een Fiat Doblo met een andere grille en de kans is groot dat een nieuw exemplaar ook een nieuwe Doblo betekent. Op dit moment is de Doblo overigens dankzij de Opel Combo de enige auto die door zowel FCA als General Motors wordt gevoerd. Daar komt met de komst van de nieuwe, op PSA-techniek gestoelde Combo uiteraard rap een einde aan.

Opmerkelijk is dat de Promaster ook in 2022 nog in z'n huidige vorm in de showroom moet staan. Het model stamt uit 2013, maar is gebaseerd op de Fiat Ducato die al sinds 2006 in de Europese showrooms staat. Het einde van de levensloop van dit model is voorlopig dus nog niet in zicht.