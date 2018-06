Elektrische Alfieri! FCA-presentatie: Maserati

Slideshow

Na Jeep en Alfa Romeo is nu ook Maserati aan de beurt gekomen tijdens de presentatie van FCA’s vijfjarenplan. Er gaat veel, heel veel veranderen bij het illustere merk.

Dat komt vooral doordat Fiat Chrysler met Maserati groots wil inzetten op (deels) elektrische voertuigen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het merk z'n sportieve karakter verliest. In 2022 moet iedere Maserati ofwel nieuw, ofwel recent gefacelift zijn. Het merk wil bovendien toe naar een gamma dat 100 procent geëlektrificeerd is en plant 8 plug-in hybrides en 4 volledig elektrische modellen. De plug-in techniek komt in de nieuwe Levante en Quattroporte terecht, maar ook in een nieuwe SUV die onder de Levante in het gamma wordt geplaatst.

Schokkender elektrisch nieuws is er echter in de écht sportieve hoek. Maserati belooft namelijk dat de Alfieri,een naam die al in 2014 opdook op een concept-car, daadwerkelijk in productie gaat en dat er dan ook een volledig elektrische variant verschijnt. De Alfieri, die als coupé en als cabriolet beschikbaar komt, volgt de stevig verouderde GranTurismo-reeks op. De puur elektrische varianten vallen onder het nieuwe Maserati Blue-label en hebben daar straks gezelschap van een volledig elektrische Levante en een dito Quattroporte.

In de presentatie is de Alfieri, als dit tenminste de definitieve versie is, al aardig goed te zien. De auto krijgt een traditionele sportwagenvorm met een vrij lange neus en een agressief front met veel trekjes van de Levante. Maserati belooft voor de EV-variant een voor een elektrische auto bizarre top van 300 km/h en een acceleratietijd van 0 naar 100 in zo'n 2 seconden, mede dankzij vierwielaandrijving. Wie desondanks niets van die elektrische aandrijflijnen wil weten, kan rustig blijven ademhalen: Maserati belooft z'n verbrandingsmotoren ook in de toekomst bij Ferrari te bestellen.