9 miljard euro aan investeringen FCA investeert in aandrijflijnen

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) spendeert de komende vijf jaar 9 miljard euro in de ontwikkeling van nieuwe aandrijflijnen.

Vorige week liet FCA weten hoe de komende vijf jaar er voor merken als Alfa Romeo, Jeep en Fiat uit komen te zien. Zelfs bij Maserati werd gesproken over de komst van elektrische modellen én over auto's met een plug-in hybride aandrijflijn. Fiat Chrysler Automobiles blijkt 9 miljard euro te pompen en de ontwikkeling van dergelijke nieuwe aandrijflijnen. Dat bedrag is zo'n 20 procent van FCA's totale budget. Daarnaast zet het concern in op kleinere turbomotoren, motoren die straks al in de gefacelifte Renegade komen te liggen. FCA is verder voornemens om dieselmotoren uit te faseren.

Fiat komt met een elektrische 500 op de proppen en heeft zelfs een elektrische 500 Giardiniera in het vat zitten. Alfa Romeo werkt aan plug-ins en wil de komende vijf jaar 6 modellen met zo'n aandrijflijn op de markt brengen. Maserati wil 8 plug-ins en 4 EV's op de markt brengen en ook Jeep gaat aan de stekker. Het merk brengt de komende jaren 10 PHEV's en 4 EV's naar zijn internationale leveringsgamma.

FCA verwacht dat 40 procent van de auto's die het in 2022 in Europa verkoopt, voorzien is van een reguliere verbrandingsmotor. 40 procent zou een mild-hybrid moeten zijn en de overige twintig procent zou ingevuld moeten worden door plug-ins en EV's.