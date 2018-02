Slideshow

FCA Heritage lanceert nieuwe lijn Italianen letterlijk herboren

Wie weten nu beter hoe je een auto kunt restaureren dan de makers zelf? FCA heeft onder de Heritage vlag vijf auto's opgekocht, opgeknapt en zet ze nu te koop onder de titel 'Reloaded by Creators'. Liefhebbers kunnen op unieke exemplaren van de merken Alfa Romeo, Fiat en Lancia bieden.

Tijdens de Rétromobile-show in Parijs laat Fiat Chrysler Automobiles hun programma zien. Het nieuwe project van de klassieke Italiaanse tak opent een nieuw hoofdstuk: vanaf nu zal de afdeling een beperkt aantal geselecteerde klassieke auto's herstellen en verkopen. Het doel van het project is om met het opgehaalde geld de historische collectie uit te breiden. Daarnaast is het natuurlijk een extra mogelijkheid om de geschiedenis van het merk in leven te houden. De eerste vijf auto's die hersteld zijn in hun oorspronkelijke glorie, staan nu in Frankrijk tentoongesteld.

Het gaat om een Alfa Spider IV serie (1991), Lancia Fulvia Coupé Montecarlo (1973), Spidereuropa Pininfarina (1981), Alfa Romeo SZ (1989) en Lancia Appia Coupé (1959). FCA Heritage kiest er naar eigen zeggen voor om meer gangbare modellen te restaureren. Toch is bovenstaand rijtje vrij exotisch te noemen. Zo is de Alfa Spider altijd in het bezit van FCA geweest en werd hij gebruikt voor tests. De Lancia Fulvia is afkomstig uit de serie "Montecarlo", gemaakt als special edition om de overwinning van Munari en Mannucci te vieren in de Montecarlo Rally van 1972. De Fiat 124 Sport Spider leefde een dubbelleven tussen Europa en de Verenigde Staten. Deze Spidereuropa met 10.000 kilometer op de teller is één van de eerste exemplaren die voet aan Europese wal zette na het besluit van ontwerper Pininfarina om de auto terug naar ons continent te halen. De Alfa Romeo SZ is één van de duizend geleverde speciale 'Alfa rode' exemplaren en de Lancia Appia begon zijn leven 59 jaar geleden op de beursvloer in Parijs.

Op dit moment is FCA Heritage bezig met nog meer klassieke modellen. Meer informatie over het project staat op www.fcaheritage.com vermeld.