'FCA draait Chrysler de nek om'

Fiat Chrysler Automobiles-CEO Sergio Marchionne houdt op vrijdag, morgen dus, een presentatie voor aandeelhouders waarin de plannen voor de komende vijf jaar worden toegelicht. Het laten verdwijnen van Chrysler zou zomaar eens onderdeel kunnen zijn van die plannen.

Dat is althans wat Automotive News-verslaggever en FCA-specialist Larry P. Vellequette omschrijft in zijn blog. Inderdaad zijn er de nodige aanwijzingen die doen vermoeden dat Chryslers laatste uurtje heeft geslagen. Ten eerste heeft het concern door Plymouth te laten verdwijnen al bewezen dat het niet bang is om oude merken op te schorten. Lancia is natuurlijk ook een voorbeeld, al bestaat dat merk op bijzonder kleine schaal nog wel in Italië.

Er zijn echter concretere aanwijzingen. Zo zegt Vallequette een tip te hebben gekregen van een Europese collega die het vermoeden bevestigt en heeft Marchionne, die zijn rol bij Fiat Chrysler Automobiles binnenkort neerlegt, eerder al opvallende uitspraken gedaan. Zo zou hij op eerdere autoshows al een toekomstbeeld hebben geschetst waarin Dodge nadrukkelijk naar voren wordt geschoven, terwijl over Chrysler in alle toonaarden wordt gezwegen.

Als FCA inderdaad Chrysler wil laten verdwijnen, is er geen beter moment dan nu. Het merk heeft op dit moment slechts twee modellen in zijn line-up: de 300, die al wat op leeftijd is, en de in 2016 gelanceerde Pacifica, de opvolger van de bekende Town & Country (Voyager). Het merk heeft daarmee niet eens een cross-over of SUV in de prijslijst, terwijl zo'n auto zeker in de VS eigenlijk onmisbaar is. Traditioneel staan hoogpotigen bij FCA eerder bij Jeep en Dodge op de prijslijst, maar anno 2018 is dat eigenlijk niet meer vol te houden. In het verleden voerde Chrysler overigens wel de Aspen, een luxere versie van de Dodge Durango.

Chrysler werd in 1925 opgericht uit de restanten van de Maxwell Motor Company en kreeg al snel gezelschap van de merknamen Dodge en Plymouth. Na een bewogen geschiedenis werd het merk in 2014 opgenomen in de Fiat-familie en gingen de merken samen verder als Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Hoe het verder gaat met drie bedrijfsnaam als één van de drie bestandsdelen ophoudt te bestaan, is uiteraard nog niet duidelijk.

In Europa verdween Chrysler al in 2010, dus voor autokopers hier zou het verdwijnen van het merk geen grote gevolgen hebben. Ook de als Lancia geleverde Chryslers staan hier immers niet meer in de showroom. Toch zou Marchionne morgen in het Italiaanse Balocco ook nieuws hebben voor dit deel van de wereld. Zo zou Fiat volgens het Amerikaanse Carscoops plannen hebben om de productie van de kleine Punto en de Alfa Romeo Mito naar buiten Italië te verplaatsen, zodat er ruimte komt voor duurdere modellen van Maserati en Alfa Romeo. Ook zou het merk plannen hebben om steeds meer van diesel af te stappen. Morgen ongetwijfeld meer.