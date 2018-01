Slideshow

Fastned weer naar de rechter om laadpunten Woensdag kort geding

Fastned, uitbater van snellaadstations voor elektrische auto's, heeft opnieuw een rechtszaak tegen de staat aangespannen. Het bedrijf eist, samen met MisterGreen Fast Charging Network, dat de overheid geen toestemming verleent voor nieuwe laadpunten bij benzinestations en wegrestaurants op plekken waarvoor al een concessie is verleend voor laadpunten van Fastned of MisterGreen. Dat heeft de advocaat van de twee bedrijven laten weten.

Omdat de staat eigenaar is van de grond gaat de overheid over wat er wel en niet is toegestaan. Het kort geding dient woensdag in de rechtbank in Den Haag.

Fastned verloor vorige maand nog een zaak tegen de Nederlandse staat. Toen ging het over de vergunning die Shell van de overheid had gekregen om langs de A1 bij Muiden ook laadstations voor elektrische auto's te mogen neerzetten op plekken waar het al een benzinestation heeft, terwijl een vergunningaanvraag van Fastned nog in behandeling was.

Ook een beroep dat Fastned aantekende tegen twee extra laadpalen door Shell bij benzinestation De Andel aan de A12 haalde niets uit.

Fastned heeft de concessie voor tweehonderd laadstations in ons land. Inmiddels zijn er meer dan zestig gerealiseerd langs de snelwegen en elders in het land.