Faraday Future toont blik in toekomst Toekomstige cross-over in presentatie

Het is al even stil rondom Faraday Future, het Chinees/Amerikaanse merk dat het leven van Tesla zo lastig mogelijk wil maken.

Het is alweer even stil rond Faraday Future. Na de presentatie van de indrukwekkend ogende FF 91 aan het begin van 2017 bleek dat plannen voor een megafabriek in de buurt van Las Vegas noodgedwongen van tafel moesten worden geveegd. Door problemen bij de Chinese investeerder achter Faraday Future zat de wind niet bepaald mee, maar nu komt er weer een teken van leven van het bedrijf.

Op de twitterpagina van 'FF' is een foto getoond die gemaakt is tijdens een presentatie voor toeleveranciers en andere belanghebbenden. Daarop is een schets te zien van een nieuwe Faraday Future. De cross-over-achtige auto heeft net als de FF 91 een bijzonder ver naar voren geplaatste voorruit en een doorlopende lichtbalk aan de voorzijde. Toch zijn er belangrijke verschillen, onder meer in de vorm van twee grote 'gaten' voor de voorwielen. Erg productierijp oogt de auto op de schets nog niet, al weten bedrijven als dit soms voor verrassingen te zorgen. Wat de volgende stap gaat zijn bij Faraday Future, is dus nog even afwachten.