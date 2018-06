Eenmalig 'wat als' Fantaseren over nieuwe Alfa Romeo 4C

De Adler Group en Up Design hebben samengewerkt aan een bijzondere one-off. De twee bedrijven hebben zich namelijk gestort op de Alfa Romeo 4C.

Vorige week maakte Fiat Chrysler Automobiles bekend wat het met zijn merken van plan is. Alfa Romeo brengt onder meer de GTV én de 8C terug, maar de toekomst voor de 4C ziet er niet al te best uit. Het merk rept met geen woord over opvolging en het is dan ook zeer waarschijnlijk dat het binnen enkele jaren gedaan is met de Italiaanse pretmachine. Adler Group en Up Design van ontwerper Umberto Palermo hebben een bijzondere one-off gebouwd die toch moet laten zien hoe een gemoderniseerde 4C er zou kunnen gaan uitzien.

De one-off draagt de naam Alfa Romeo Mole Construction Artisan 001. De auto heeft een koets waarover behoorlijk goed lijkt te zijn nagedacht. De Alfa is herkenbaar als 4C, maar is doorspekt met designinvloeden van auto's als de Giulia en Stelvio. Weg zijn de ietwat vriendelijke, bolle kijkers van het origineel. We zien de Alfa kenmerkende kijkers op deze one-off en dat geeft het geheel een vrij agressieve uitstraling. De vorm van de koplampen keert aan de achterzijde terug, ditmaal als opening waarin twee kleine achterlichtunits een plek krijgen. Ook het interieur is aangepakt, een werkplek waarin een infotainmentscherm ontbreekt om het spartaanse karakter van de auto te benadrukken. Adler Group is onder andere verantwoordelijk voor het gebruik van materialen als koolstofvezel in deze one-off.

Op motorisch vlak blijft alles bij het oude. Ook hier vinden we achter de voorstoelen een geblazen 1,75-liter viercilinder die 240 pk en 350 Nm levert. In productie gaat deze creatie zoals gezegd niet.