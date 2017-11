Slideshow

Facelift voor Venucia T70 Oude Qashqai met maatje meer

Tijdens de Guangzhou International Motor Show heeft Venucia een gefacelifte T70 gepresenteerd.

In 2014 maakte de wereld kennis met de Venucia T70, een SUV waarvoor het bedrijf techniek van de eerste generatie Nissan Qashqai gebruikt. Die Nissan-spullen kwamen niet zomaar aanwaaien, Venucia is immers een joint-venture die Nissan samen met Dongfeng in China heeft.

Waar de T70 voorheen nog redelijk als Qashqai herkenbaar was - al waren grote delen van de koets toch echt helemaal eigen - weet deze vernieuwde T70 zich stukken beter van zijn stamvader te onderscheiden. Het front van de SUV is namelijk in lijn gebracht met dat van bijvoorbeeld de T90, een liftback waarover de cross-over-receptuur is uitgestort.

Technische specificaties en extra beeldmateriaal houdt Venucia nog even onder de pet. Onder de kap van de T70 zoals deze in 2014 op de markt verscheen, ligt een 1,6-liter viercilinder met 120 pk. Wie meer pit wil, kan de 1,8-liter vierpitter met 142 pk bestellen. In het eerste geval gaat het vermogen via een CVT-transmissie naar de voorwielen, in de 1.8 schakel je met een handgeschakelde vijfbak.