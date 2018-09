Verfijnd Facelift voor Toyota Sienta

Er barst in de aanloop naar de Autosalon van Parijs ontzettend veel nieuws los, maar tussen al die voor Europa relevante noviteiten is het natuurlijk lekkere afwisseling om eens buiten de Europese grenzen te kijken, toch? We komen uit in Japan, waar Toyota de Sienta een facelift heeft gegeven.

In 2015 schreven we over de introductie van de huidige generatie Sienta, een auto die destijds na 12 jaar eindelijk werd vernieuwd. De compacte MPV, die gebruikmaakt van Toyota's B-platform dat ook onder de hudige Yaris zit, is inmiddels al eventjes op de markt en wordt nu gefacelift.

De Sienta behoudt zijn eigenwijs vormgegeven ontwerp, een design waarvoor Toyota zich - zo zei het in 2015 - heeft laten inspireren door een robuuste wandelschoen. Deze bijgewerkte Sienta onderscheidt zich van het drie jaar geleden gepresenteerde origineel met een nieuwe koplampen, een nieuwe grille én een nieuwe voorbumper. Achterop zijn de lichtunits ook aangepast. Daarnaast stelt Toyota een reeks van nieuwe kleuren beschikbaar voor het model. De auto meet 4,24 meter in de lengte en heeft een wielbasis van 2,75 meter.

De Sienta is op papier in ieder geval een heel slimme auto. De auto is leverbaar als vijf- en als zevenzitter. De achterbank kan volledig plat en zo ontstaat een laadruimte van ruim twee meter diep. Aan weerszijden van de bagageruimte zijn negen bevestigingspunten geplaatst om zaken vast te kunnen snoeren en Toyota levert zelf tegen meerprijs balken die in die openingen geklikt kunnen worden. Het pakket van veiligheidssystemen wordt aangevuld met een noodremsysteem en Toyota voegt een Surround View-camera toe aan de optielijst.

Er zijn zowel hybride- als non-hybride-uitvoeringen te krijgen. De Hybrid beschikt over een 74 pk sterke 1,5-liter benzinemotor, gekoppeld aan een 61 pk sterke elektromotor. Het gecombineerd vermogen ligt op 100 pk en het gemiddeld verbruik ligt op 3,7 l/100 km. We kennen deze aandrijflijn al van de Yaris Hybrid. Uiteraard zijn er ook versies met vierwielaandrijving leverbaar. De vanafprijs ligt in Japan op zo'n € 13.500 en de prijslijst loopt op tot een ruime 19 mille. Naar Europa komt de auto wederom niet, Toyota verkoopt het model alleen in Japan, Indonesië, Maleisië, Taiwan en Thailand.