Facelift voor Toyota Aygo Opgefrist in Genève

Hij werd als laatste van de stadsdrieling gepresenteerd, maar hij mag het eerst onder het mes: de Toyota Aygo. Tijdens de Autosalon van Genève maken we van dichtbij kennis met Toyota's bijgewerkte kleinste!

In het eerste kwartaal van 2014 werd de tweede generatie van de drieling Citroën C1-Peugeot 108-Toyota Aygo gepresenteerd. De Aygo was de enige van het stel die niet al in februari van dat jaar, maar in maart aan de vooravond van de Autosalon van Genève werd gepresenteerd. Vier jaar later staat in ieder geval de Aygo op die Zwitserse beurs weer in de spotlight, Toyota presenteert er namelijk deze gemoderniseerde variant!

Toyota's huidige Aygo kenmerkte zich altijd al met zijn X-design, een designtaal met haaks op elkaar staande lijnen. Die ontwerpstijl blijft behouden, maar droogt op de gefacelifte Aygo anders op. De complete bumper is nieuw, hetzelfde geldt voor de koplampunits waar nu de dagrijverlichting in is verwerkt. De kenmerkende X-vorm in de snuit van de Aygo loopt nu in carrosseriekleur door tot aan het Toyota-beeldmerk. Aan de achterzijde zijn nieuwe lichtunits geplaatst, exemplaren die uitgerust zijn met led-techniek.

Net als voorheen weet elke Aygo-uitvoering zich op een bepaalde manier te onderscheiden. Elke uitvoering krijgt set lichtmetalen wielen met een eigen ontwerp mee en ook het interieur is uitvoering anders aangekleed. Aan de voorkant onderscheiden de diverse Aygo-smaken zich opnieuw van elkaar, waarbij het verschil vooral zit in de kleurstelling.



Ook vanbinnen wordt de Aygo ietwat aangepakt. Toyota monteert een vernieuwd instrumentarium met nieuwe meters en een nieuwe verlichtingskleur. Ook voor het interieur zijn nieuwe kleurcombinaties te kiezen.

De Aygo is niet alleen op optisch vlak aangepakt, maar gaat er ook onderhuids op vooruit. De 1.0 VVT-i levert nu 72 pk en 93 Nm en daarmee is hij krachtiger dan de 69 pk en 95 Nm sterke variant die voorheen in de Aygo lag. De driecilinder profiteert onder andere van een herzien injectiesysteem en een hogere compressieverhouding. Toyota belooft verder dat het blok dankzij de komst van een nieuwe balansas soepeler stationair draait. Met zijn nieuwe hart staat een snelheid van 100 km/h met 13,8 tellen een halve seconde eerder op de klok dan voorheen. De topsnelheid blijft met 160 km/h gelijk.

De basis-Aygo wordt geleverd als Eco-versie, een uitvoering met aerodynamische extraatjes waardoor de auto efficiënter door de lucht moet kunnen snijden. Daarbij staat de Eco op banden met een lage rolweerstand én beschikt hij over een start-stopsysteem. De bakverhoudingen zijn aangepast, de vierde en vijfde versnelling hebben langere overbrengingsverhoudingen. Het gemiddeld verbruik moet op 3,6 l/km liggen.

Toyota heeft direct van de gelegenheid gebruikgemaakt om de rijeigenschappen te verbeteren. De wielophanging is aangepast en de stuurinrichting is opnieuw gekalibreerd. Het stuurgedrag zou nu preciezer moeten zijn. Tevens moet de Aygo stiller zijn dan voorheen.

Natuurlijk hoort bij een facelift de toevoeging van nieuwe kleuren en zodoende is de vernieuwde Aygo voortaan ook leverbaar in Magenta en New Blue. De optielijst wordt verder uitgebreid met nieuwe stoelbekleding en nieuwe 15-inch lichtmetalen wielen, exemplaren waarvan de afwerking per Aygo-uitvoering verschilt. Toyota Safety Sense, dat Lane Departure Alert en het Pre-collision System omvat, is standaard op de topuitvoering.

Prijzen en specificaties voor de Nederlandse markt volgen in een later stadium.

Toyota wist vorig jaar in ons land 7.457 Aygos te verkopen en daarmee scoort hij beter dan z'n broertjes. Peugeot verkocht met 7.415 exemplaren iets minder 108's en Citroën kwam met de C1 uit op 4.100 exemplaren. Daarmee is de kleinste aanbieding binnen de Toyota-familie goed voor een aandeel van net geen 10 procent in zijn segment. In Europa ligt dat percentage op 6,6 procent.