Vooral motorisch aangepakt Facelift voor Renault Twingo komt eraan

In Spanje is het kleinste model uit de Renault-familie gehuld in een camouflage-jasje voor het eerst in beeld gekomen. Tijd voor een facelift, waarbij zo te zien de neus en kont op de Franse tekentafel belandde.

Het belooft geen heel ingrijpende facelift te worden, afgaande op de foto's van onze spionageboer. De bumpers en lichtpartijen aan de voor- en achterkant gaan veranderen, net als het palet met lakkleuren dat waarschijnlijk wordt uitgebreid. Grotere veranderingen staan er op ons te wachten in de motorenlijst. Naar verluidt maakt de huidige 0,9-liter turbo benzinemotor plaats voor de iets sterkere 1.0-liter TCe. Het blok zou niet alleen meer vermogen genereren dan de 90 pk van nu, maar bovendien zuiniger zijn. Hiermee voldoet de Twingo weer aan alle Europese emissienormen.

De Twingo viert dit jaar z'n 25e verjaardag. In 1993 verscheen de allereerste generatie. Met zijn revolutionaire ontwerp bleef het model vrijwel ongewijzigd tot 2007 in productie. Na de tweede generatie, die beduidend minder lang meeging, nam de huidige generatie het stokje in 2014 over. Het publieksdebuut van de facelift van de derde generatie Twingo maakt zijn opwachting hoogstwaarschijnlijk tijdens de Frankfurt Motorshow in september. De sportieve Twingo GT neemt het in de nieuwe AutoWeek op tegen de Volkswagen Up GTI en Opel Adam S. De uitslag van deze test lees je in AutoWeek 17.