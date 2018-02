Slideshow

Facelift voor Noord-Amerikaanse Fiat 500 Verschil moet er zijn

Tijdens de Chicago Auto Show heeft Fiat het doek getrokken van de vernieuwde Noord-Amerikaanse 500-familie. Voor ons Europeanen zien we veel bekende updates, al blijft de 500 zelf een apart verhaal.

Fiat legt in één klap de voltallige 500-familie op de snijtafel. De 500X ondergaat in de Verenigde Staten dezelfde zeer kleine wijzigingen die eerder op de Europese markt werden doorgevoerd. Ook de Noord-Amerikaanse versie van de ruimtelijk ingestelde 500L wordt in het gareel gebracht met de Europese versie, die in mei 2017 werd gepresenteerd. De compacte 500 zelf blijft opmerkelijk anders.

Al sinds Fiat zich in 2010 met de 500 na 26 jaar afwezigheid weer liet zien op de Noord-Amerikaanse markt, is de Amerikaanse 500 anders dan de auto die destijds al drie jaar op de Europese markt beschikbaar was. Zo werd voor de Noord-Amerikaanse versie meer aandacht besteed aan de stijfheid van de koets, was de auto stiller en kreeg hij van Fiat grotere stoelen en een afwijkend onderstel mee. Sidemarkers, reflectoren op de wielkasten: ook vanbuiten waren verschillen waar te nemen. Op technisch vlak profiteerde die Amerikaanse smaak overigens ook nog van verbeterde remmerij, een aangepaste stuurinrichting en een 5 liter grotere brandstoftank. Onder de kap lag in alle gevallen een 104 pk sterke 1.4 MultiAir benzinemotor, een blok dat gekoppeld was aan een zestrapsautomaat of aan een handgeschakelde transmissie.

De nu herziene versie verruilt zijn atmosferische 1.4 voor een 137 pk en 203 Nm sterke geblazen 1.4 MultiAir. Het transmissie-aanbod blijft zoals het was. De uiterlijke wijzigingen die Fiat doorvoert zijn minimaal, en dat is opvallend. De Europese 500 kreeg nadat hij in 2015 werd gefacelift namelijk de beschikking over een grondiger aangepaste voorzijde en nieuwe achterlichtunits. Dat alles zien de Amerikanen dus niet terug. Het 5-inch grote infotainmentscherm zat sinds dat moment overigens ook in de Amerikaanse 500. De vernieuwde Noord-Amerikaanse 500 krijgt voortaan een achterspoilertje, een sportiever afgesteld onderstel, krachtigere remmen, 16-inch lichtmetalen wielen en Turbo-badges rondom. De 500 Abarth is voortaan voorzien van een 162 pk en 247 Nm sterke 1.4 MultiAir Turbo. De 500e, een elektrische 500 die hier niet te krijgen is, blijft beschikbaar.