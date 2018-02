Slideshow

Facelift voor Mercedes-Benz C-klasse Subtiel onder het mes

Mercedes-Benz heeft zojuist het digitale doek getrokken van de gefacelifte Mercedes-Benz C-klasse. Zoals verwacht staat de auto straks op de beursvloer van de Autosalon in Genève.

Meredes-Benz heeft de smaak te pakken. Ik korte tijd presenteerde het merk niet alleen een volledig nieuwe CLS- en G-, maar ook een nieuwe Sprinter en A-klasse. Gisteren maakten we kennis met de AMG G 63 en een opgewaardeerde Maybach-versie van de S-klasse. Vandaag geeft het merk de C-klasse een facelift.

Zeer heftig zijn de wijzigingen die Mercedes-Benz heeft doorgevoerd zo op het eerste gezicht niet, maar wie beter kijkt neemt toch echt nieuwe bumpers aan zowel voor- als achterzijde waar. De verlichting gaat tevens op de schop. Aan de voorzijde zien we nieuwe led-kijkers, exemplaren die deel uitmaken van de standaarduitrusting.Verder is de grille die met een verticale spijl in het midden is uitgerust, standaard. Ook aan de achterzijde is de verlichting net even anders dan voorheen en ook hier monteert Mercedes-Benz zoals gezegd een nieuwe bumper en led-achterlichten. Natuurlijk maakt ook de komst van nieuwe lichtmetalen wielen deel uit van de facelift.

Vanbinnen blijft alles op het oog hetzelfde, tenzij je opteert voor het nieuwe digitale instrumentarium dat uit een 12,3-inch groot scherm bestaat. Mercdes-Benz monteert een nieuw stuurwiel met touchknoppen in de C-klasse, iets dat we kennen van de S-, E-, CLS- en ook van de A-klasse. Het infotainmentsysteem valt optioneel te koppelen aan een 10,25-inch groot scherm. Voorheen was de enige optie een 7-inch grote variant. Voor het interieur stelt Mercedes-Benz nieuwe kleurcombinaties beschikbaar.

Op digitaal vlak maakt de C-klasse kennis met Intelligent Drive-techniek, geleend van de E-klasse. Zo zijn sensoren, radars en cameras verbeterd waardoor de C-klasse beter om zich heen kan kijken. Semi-autonoom rijden is dus mogelijk. De auto verschijnt straks ook in een 'instap-AMG-smaak' en wel als AMG 43.