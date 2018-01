Slideshow

Facelift voor Ford Edge Ook als volwaardige ST!

Begin 2016 bracht Ford in Europa de Edge op de markt. In de Verenigde Staten kennen ze de auto al wat langer. Tijd voor een facelift!

Ford schaaft de scherpe hoeken van het Edge-ontwerp en geeft de auto een agressief ogend front met nieuwe full-ledkoplampen, een nieuwe grille, nieuwe bumpers en een nieuwe, meer gewelfde motorkap. Aan de achterzijde zijn de aanpassingen kleiner. Naast andere bumpers monteert Ford een zwarte strip onder aan de achterruit. Voorheen was hier een doorlopende lichtbalk zichtbaar.

Op de Amerikaanse markt levert Ford een 254 pk sterke 2,0-liter viercilinder, een blok dat er een paar pk's op vooruit is gegaan. Schakelen in die variant gaat nu door middel van een acht- in plaats van een zestrapsautomaat. Interessanter is de toevoeging van een volwaardige ST-uitvoering. De Edge ST heeft een 2,7-liter biturbo-V6 in het vooronder die 320 pk en 475 Nm levert. De krachtbron is gekoppeld aan een achttrapsautomaat. De auto krijgt uiteraard een straffer onderstel en krijgt sportiever bumperwerk aangemeten. Vierwielaandrijving is standaard op de Edge ST.

In Nederland is de huidige Edge alleen met een 2.0 TDCi met 180 of 210 pk te krijgen. Ford laat AutoWeek weten dat de ST niet naar ons land komt. Wel behoudt de Nederlandse markt, uiteraard, de sportief aangeklede ST-Line.

Tijdens de NAIAS in Detroit beleeft de auto volgende week zijn publieksdebuut.