Tweeling onder het mes Facelift voor Daihatsu Boon én Toyota Passo

We gluren vandaag weer behoorlijk over de grens, om te zien wat aldaar voor moois te koop is. In 2016 presenteerden Toyota en Daihatsu praktisch gelijktijdig een nieuwe generatie van de Boon-Passo-tweeling. Die twee Japanners zijn nu gefacelift.

De Daihatsu Boon is een afstammeling van de auto die wij in Nederland als Sirion II kenden. De huidige, in 2016 gepresenteerde generatie Boon en diens voorgangers hebben een Toyota-broertje in de vorm van de Passo. Vandaag worden zowel die Toyota als de Daihatsu Boon op de snijtafel gelegd en net als voorheen zijn de Boon en de Passo in twee opvallende smaken te krijgen.

Daihatsu biedt de Boon wederom aan als CiLQ en als Boon X, waarbij die eerste een compleet van de tweede afwijkende voorkant heeft, een voorzijde waar de nodige retro-elementen in zijn verwerkt. Bij Toyota heet die luxueuzere 'retrosmaak' Passo Moda, terwijl de reguliere variant simpelweg als Passo in de orderboeken staat.

De Boon CiLQ en de Passo Moda krijgen allebei een nieuwe voorbumper met L-vormige ornamenten op de hoeken waarin de mistlampen zijn verwerkt. De grille loopt voortaan verder door omlaag en daardoor is de brede onderste grille verdwenen. Ook in de achterbumper zijn deze L-vormige delen aangebracht. De twee maken verder kennis met nieuwe kleuren en lichtmetalen wielen. De aanpassingen aan de reguliere Boon- en Passo-versies zijn veel kleiner. Deze twee krijgen slechts een chroomkleurige strip aan de bovenkant van de grille. Daihatsu presenteert van de Boon CiLQ ook nog een lieflijker ogende versie met afwijkende bumpers. Daarnaast is er een noodremsysteem en automatisch grootlicht.

De twee broertjes zijn alleen leverbaar met een 1,0-liter driecilinder, een motortje dat we in de basis ook kennen van de huidige Toyota Aygo, Citroën C1 en Peugeot 108. Opnieuw leveren zowel Daihatsu als Toyota een vierwielaangedreven variant naast de reguliere voorwielaandrijvers.