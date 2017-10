Slideshow

Facelift voor Citroën C4 Cactus Nieuwe prikkels

Citroën voert een relatief ingrijpende facelift door op de C4 Cactus. De uitgesproken cross-over krijgt zelfs andere Airbumps aangemeten.

Sinds 2014 loopt de C4 Cactus van de band in het Spaanse Villaverde. Aan de productielijn zijn de laatste maanden ongetwijfeld de nodige aanpassingen gedaan. De C4 Cactus ondergaat namelijk een facelift waarbij Citroën verder gaat dan slechts het monteren van nieuwe bumpers.

Eind september konden we je al foto's laten zien van de gefacelifte C4 Cactus, al waren de afbeeldingen op zijn zachtst gezegd niet bepaald van hoogwaardige kwaliteit. De officiële informatie met het bijbehorende beeldmateriaal bevestigt vandaag in ieder geval dat Citroën de Airbumps, de kenmerkende stootkussentjes op de de flanken, schrapt in de vorm zoals we die tot voor kort van de C4 Cactus kenden. In plaats daarvan krijgt de C4 Cactus net als grote broer C5 Aircross de beschikking over Airbumps-achtige vormen bij de dorpels.

Uiterlijk

De C4 Cactus heeft op de snijtafel meer te verduren gekregen. Citroën monteert achterop nieuwe, brede in de klep doorlopende led-achterlichtunits en de zwarte kunststof plaat op de achterklep is naar de prullenmand verwezen. Aan zowel de voor- als deachterzijde worden nieuwe bumpers geplaatst, exemplaren die volledig nieuw in plaats van ietwat aangepast zijn. Aan de voorzijde is tussen de dagrijlampen een chroomkleurig element geplaatst, waarin de double chevron is verwerkt. Ook aan de voorzijde vinden we voortaan minder zwart kunststof. De vernieuwde C4 Cactus is voorzien van grotere koplampen, die nu simpelweg omringd worden door de kleur van de koets.

Zweven

Citroën lijkt de C4 Cactus iets hoger in de markt te willen zetten. Zo omschrijft het merk de vernieuwde Cactus als een auto met het karakter van zowel de C4 Cactus als dat van de C4. Citroën legt een grotere focus op comfort en maakt van de bijgewerkte Cactus de eerste auto die in Europe leverbaar is met het Progressive Hydraulic Cushions-veersysteem. Ouderwets zweven dus. Ook is de C4 Cactus de eerste Citroën die beschikbaar komt met de ongetwijfeld boterzachte Advanced Comfort Seats. Tevens past Citroën meer geluidsisolerende materialen toe én word rondom dikker glas gemonteerd om meer ongewenste geluiden buiten het interieur te houden.

In totaal brengt Citroën 12 assistentiesystemen naar de vernieuwde Cactus, zoals Active City Brake, verkeersbordherkenning, Coffee Break Alert, Lane Departure Warning, Blind Spot Monitoring, Driver Attention Alert, Park Assist, bochtverlichting, een achteruitrijcamera, Keyless Acces en Grip Control.

Motoren

Op de internationale motorenlijst zet Citroën een 130 pk sterke PureTech-benzinemotor, gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Heb je aan 110 pk genoeg? Dan is er de PureTech 110 die met een handgeschakelde vijfbak en met een zestrapsautomaat te krijgen is. De instapper blijft de 82 pk sterke PureTech 82, in alle gevallen gekoppeld aan een handbak. Dieselen kan straks met de 110 pk sterke BlueHDi 100, gekoppeld aan een handbak. In de herfst van volgend jaar voegt Citroën een 120 pk sterke BlueHDi-dieselmotor aan het leveringsgamma toe, die wel aan de zestrapsautomaat kan worden gekoppeld.

Vanaf het eerste kwartaal van volgend jaar staat deze flink vernieuwde C4 Cactus in de Nederlandse showrooms.