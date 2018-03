Slideshow

Facelift Volkswagen Passat onderweg T-Cross komt eind 2018

De huidige Volkswagen Passat kennen we alweer sinds 2014. Rijp voor een facelift zul je wellicht denken. Dat klopt kennelijk, want vandaag laat Volkswagen weten dat de opgefriste Passat in de startblokken staat.

Tijdens een persconferentie over alle plannen voor het komende jaar, gaf Volkswagen vandaag aan dat de Europese Passat op de tekentafel is beland. De D-segmenter staat nu in de startblokken om op de weg te verschijnen. Een precieze datum geeft het Duitse merk nog niet, maar lang hoeven we niet meer te wachten. Naast de sedan blijft ook de Variant uiteraard leverbaar. De hybrideversies blijven tevens beschikbaar. Hoewel er verder nog niks bekend is over de nieuwe Passat, geeft Volkswagen misschien (onbedoeld) al een glimp weg. In het pakket voor de pers staat namelijk een overzicht met wat er ons dit jaar allemaal te wachten staat. Wat opvalt, is dat de Passat daar al zonder doek te zien is. Of het hier ook daadwerkelijk om de gefacelifte Passat gaat, is vooralsnog onduidelijk.

Ook als de auto op deze foto nog de huidige Passat is, verwachten we geen schokkende aanpassingen. Naast de Passat staan ook de Touareg en T-Cross op de Europese-agenda van Volkswagen. Voor de jaarswisseling maken we nog kennis met de T-Cross. Deze is te vergelijken met de Seat Arona.