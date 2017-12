Slideshow

Facelift op stapel voor Renault Sandero Typische Renault-verlichting

In landen waar de merknaam Dacia weinig tot geen historische waarde heeft, worden modellen als de Sandero en Logan onder de vlag van Renault verkocht. De Renault Sandero wordt binnenkort bijgewerkt, en wel op bijzondere wijze.

In de database van octooicentrum Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) zijn patenttekeningen opgedoken van de gefacelifte Sandero zoals die onder de vlag van Renault zal worden gevoerd in diverse landen in Zuid-Amerika en onder andere in India. De in 2014 gepresenteerde Renault-versie van de in 2012 in Europa verschenen Dacia Sandero wijkt sinds zijn lancering al iets af het origineel, maar de ontwerpers gaan nu een stevige stap verder.

Aan de voorzijde vallen de wijzigingen op het eerste gezicht mee. De Renault Sandero krijgt nieuwe koplampunits die meer lijken op die van de Europese Dacia. Een chroomkleurige strip in de grille loopt nu optisch door in de kijkers. Ook de voorbumper wordt aangescherpt, maar heftig nieuw is het allemaal niet. Tot we bij de achterzijde aankomen. Waar de Sandero tot voor kort vrij compacte, bijna vierkante achterlichten had, krijgt de gefacelifte Renault Sandero veel grotere exemplaren, die nu voor het eerst doorlopen in de achterklep. De vorm van de verlichting doet in grote lijnen denken aan de wijze waarop Renault de achterlichtunits van bijvoorbeeld de Mégane en Talisman heeft vormgegeven.

We kunnen direct een blik werpen op de opgeruigde Stepway-smaak. Deze ruigere versie van de Renault Sandero draagt de bekende cross-oversaus, bestaande uit kunststof wielkastranden en zwarte bumpers.

Deze Renault Sandero komt uiteraard niet naar Nederland. De Dacia-versie die in de Nederlandse showrooms staat, werd vorig jaar op veel subtielere wijze gefacelift.