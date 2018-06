Rondom gladgetrokken Facelift Friday: Volkswagen Polo II

Als Volkswagen aan het faceliften gaat, zijn de verschillen met de voorganger vaak erg minimaal. Dat was anders toen de tweede generatie van de Polo in 1990 tegen het licht werd gehouden.

Die tweede Polo was meteen vanaf zijn introductie een vreemde snuiter. De '86C', zoals het model heet, verscheen in een vorm die het midden hield tussen een driedeurs stationwagon en een hatchback en die rechte achterkant bezorgde hem al snel de naam 'Steilheck'. Wie deze variant wat te gek vond, kon opteren voor een alledaagser gelijnde driedeurs met een schuine achterkant die verwarrend genoeg als Coupé door het leven ging. Een derde variant was er in de vorm van de sedan, die aanvankelijk Derby heette. Drie koetswerken, maar in geen van de gevallen beschikte de Polo van de jaren 80 en 90 over achterportieren.

'En '90', inderdaad, want de in 1981 gelanceerde Polo hield het tot 1994 uit. Dat kon alleen dankzij een bijzonder uitgebreide facelift, die zoals gezegd in 1990 werd doorgevoerd. Voor- en achterzijde van de hatchback en 'coupé' gingen daarbij volledig op de schop. Er kwam een gladder, iets meer afgerond front met vierkante koplampen en daarop aansluitende richtingaanwijzers, terwijl de achterlichten fors groter werden. Moderne 'schildbumpers' zorgden voor een meer afgewerkt uiterlijk. Aan de binnenzijde deed een compleet nieuw dashboard zijn intrede, dat optisch duidelijk verwant is aan dat van onder meer de Golf III. Natuurlijk kreeg ook de Polo sedan het nieuwe front, maar aan de achterzijde veranderde hier minder. Het tweedeursmodel behield zijn ouderwetser ogende, rechthoekige achterlichtunits, al kreeg de auto natuurlijk wel een nieuwe achterbumper. Polo's-met-kont van na de facelift zijn zeldzaam, want de minst populaire carrosserievorm ging ook nog eens minder lang mee. In 1992 verdween het model; de andere varianten zouden het toen nog twee jaar moeten uitzingen. De veel modernere 6N die toen volgde, kwam geen moment te vroeg.

