Van klassiek naar 'modern' Facelift Friday: Volkswagen Kever (1968)

Het woord ‘facelift’ is bij de wereldberoemde Volkswagen ’Kever’ eigenlijk misplaatst. De Type 1 evolueerde tussen zijn vooroorlogse geboorte en het staken van de productie in 2003 vrijwel elk jaar verder. We pakken één van de opvallendste vernieuwingsrondes eruit: die van 1968.

Het oorspronkelijke 'Brilletje' hield het tot 1953 vol, het 'ovaaltje' maakte eind jaren 50 plaats voor een Kever met een grotere achterruit en in 1964 werden de ruiten - ook de exemplaren aan de zijkant - verder vergroot. Als niet-Kever-bezitter over verschillende jaargangen van dit model praten, is gezien de vele wijzigingen een gevaarlijke bezigheid, maar deze week proberen we het toch. We zoomen daarbij in op 1968. In dat jaar maakte de traditionele, volledig verchroomde en afgeronde bumper plaats voor een wegens aangescherpte veiligheidsregels hoger gemonteerd exemplaar met een zwarte stootstrip. Ook werden de liggende koplampunits, die destijds al decennialang het gezicht van de Volkswagen bepaalden, vervangen door verticaal gemonteerde exemplaren. Het was de grootste verandering voor de voorzijde van de Kever tot dan toe en markeert de overgang van het klassieke Volkswagen-gezicht naar het modernere front van de jaren die volgden.

Aan de achterzijde werd de nieuwe bumper bijgestaan door modernere achterlichten met een afgeplatte onderzijde en - voor het eerst - geïntegreerde achteruitrijlichten. Natuurlijk waren er ook technische updates. Zo deed in 1968 de op het voorscherm gemonteerde tankklep zijn intrede, waardoor het niet meer nodig was om bij het tanken de voorklep te openen.

Overigens zijn de kevers op onder- en bovenstaande afbeeldingen Amerikaanse exemplaren. In de VS werden de verticale koplampen al in 1967 geïmplementeerd, zij het in de daar verplichte Sealed Beam-vorm. De 'handdoekenrekjes' op de bumpers zijn een specifiek kenmerk van Amerikaanse Kevers.