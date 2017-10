Slideshow

Facelift Friday: Volkswagen Golf III/IV Cabrio Knippen en plakken

Volkswagen gaf de cabrioletversie van de Golf in 1998 een wel heel bijzondere facelift. In plaats van met een compleet nieuwe generatie te komen, plakte het merk simpelweg de neus van de Golf IV op het koetswerk van de open Golf III. Een geslaagde transplantatie?

Een operatie als deze is in de autogeschiedenis maar zelden voorgekomen. We kunnen ons nog de heftig verminkte 206+ (met 207-neus) herinneren, maar verder blijven dit soort kunststukjes voorbehouden aan landen als Brazilië en China, waar soms alles uit de kast wordt getrokken om de ontwikkelingskosten te drukken. Volkswagen voelde daar kennelijk ook in Europa de behoefte toe en besloot dat de verwende westerse koper deze uitgebreide facelift wel aankon. Dat bleek inderdaad het geval, want de Golf 'IV' Cabrio was behoorlijk populair. Recht van voren is het verschil tussen een échte '4' en deze faceliftvariant alleen af te leiden uit het feit dat de cabriolet net wat smaller. Ook 'vouwen' in de voorschermen zijn een goede indicatie dat hier niet echt een Golf van de vierde generatie staat.

Verder naar achteren is er echter geen twijfel meer mogelijk. Goed, Volkswagen heeft nog de moeite gedaan om de kentekenplaat naar de iets gemoderniseerde achterbumper te verplaatsen, maar verder zijn flanken en achterwerk overduidelijk die van een Golf III. Het interieur kan de afkomst van het model evenmin verbloemen, alleen enkele details als het stuurwiel en de klokken zijn gemoderniseerd.