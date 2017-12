Slideshow

Facelift Friday: Toyota Land Cruiser In het diepe modderspoor van de '200'

Op de IAA in Frankfurt presenteerde Toyota een nieuwe versie van de ‘kleine’ Land Cruiser. De zogenaamde J150 kreeg een neus die meer in lijn is met de nog grotere J200-serie en moet er in die gedaante weer een paar jaar tegenaan.

Die J200-genen komen vooral tot uiting in de koplampen, die met hun rechthoekige vorm een stuk strakker zijn dan voorheen. Het uitgaande model beschikte over een soort 'tranen' die langs de immense grille naar beneden liepen, maar die zijn nu verdwenen. Dat ietwat bedroefde model is overigens niet de originele uitvoering van de huidige generatie Land Cruiser, die zijn leven in 2009 begon met minder opmerkelijke lichtunits. De nieuwste variant beschikt niet alleen over een nieuwe grille en nieuwe lampen, maar ook over een motorkap met een opvallende 'groef'. Volgens Toyota moet dat helpen bij het nauwkeurig manoeuvreren op ruig terrein, maar het is in elk geval lekker kenmerkend.

Zoals we in deze rubriek vaker zien, kwam de achterzijde er bij de facelift maar bekaaid van af. De achterlichten zijn wat anders ingedeeld en de bumper is net even anders, maar daar blijft het bij. Het grote reservewiel op de klep verdween al eerder. Aan de binnenzijde veranderde er juist wel veel. Een nieuw dashboard, waarin meer ruimte is voor het infotainmentsysteem, geeft de grote Toyota hier een modernere uitstraling. Ook een nieuw stuurwiel draagt daaraan bij. Zijn Toyota's inspanningen goed nieuws voor de legendarische alleskunner of was de terreinbeul beter in zijn eerdere vorm? We horen het graag!

