Facelift Friday: Suzuki Baleno

In 2015 trok Suzuki de naam Baleno van zolder en verscheen er onder die naam opnieuw een ruimer Swift-alternatief op de markt. In de jaren 90 gebeurde dat voor het eerst en die auto kreeg in 1998 een facelift die alles veranderde. Alles aan de voorkant, althans.

De auto die vandaag centraal staat, heette in andere landen Cultus Crescent, wat de band met de gewone Cultus, oftewel de Swift, beter duidelijk maakt. Net als zijn moderne naamgenoot was de Baleno van de jaren 90 feitelijk een B-segmenter, al was de afstand tot de destijds nog wat kleinere Swift toen wel groter dan nu. De auto werd wereldwijd verkocht onder allerlei namen en kwam zijn brede doelgroep tegemoet door in drie carrosserievarianten te verschijnen. Suzuki maakte de wat opvallende keuze om ze alle drie in West-Europa aan te bieden en dus kregen we behalve een driedeurs hatchback en een stationwagon ook een vierdeurs sedan voorgeschoteld. Die auto is de laatste jaren wellicht bekender geworden dan ooit dankzij zijn rol als de auto van Jimmy McGill in de Breaking Bad-spin-off Better Call Saul. Als Noord-Amerikaanse versie luistert dat ietwat gehavende exemplaar overigens naar de naam Esteem.

In 1998 werden alle carrosserievarianten stevig aangepakt. Het wat brave, rechte design van de oorspronkelijke neus werd daarbij overboord gegooid en in plaats daarvan monteerde Suzuki een veel ronder front met grote, heldere kijkers. Aan de rest van de auto veranderde op het oog nauwelijks iets, al werd de techniek wel aangepast. Werd de auto er beter van, of ga jij voor het originele front?