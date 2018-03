Slideshow

Facelift Friday: Subaru Forester Nieuwe neus voor de boswachter

Deze week gunde Subaru de wereld een eerste blik op het achterlicht van de compleet nieuwe Forester, die later deze maand z’n opwachting maakt. In 2005 waren de wijzigingen aan het model minder rigoureus, maar toch duidelijk zichtbaar.

De originele Forester was bij z'n introductie in 1997 een bijzonder opmerkelijke auto. In een tijd waarin de term 'cross-over' nog niet in trek was kreeg Subaru het voor elkaar om een kruising tussen een stationwagen en een SUV op de markt te brengen. De Forester was dan ook een buitengewoon herkenbare verschijning in het verkeer en mocht zich dankzij de combinatie van vierwielaandrijving, een heleboel ruimte en een spreekwoordelijke degelijkheid dan ook in een behoorlijke populariteit verheugen.

Het is dan ook niet zo gek dat Subaru bij de generatiewissel in 2002 het roer niet rigoureus omgooide. De Forester die in dat jaar kwam was weliswaar helemaal nieuw, maar behield z'n kenmerkende carrosserievorm. Uiteraard bleven ook typische Subaru-kenmerken als permanente vierwielaandrijving, boxermotoren en stijlloze portierruiten behouden. De carrosserie kreeg wat opvallende 'vouwen' rond de spatborden en de achterlichten en achterruit groeiden op designgebied wat verder naar elkaar toe. Aan de voorzijde verscheen een wat smallere grille, vergezeld door bozer kijkende, donkere koplampunits. Uiteraard is dit de plek die in 2005 de meeste wijzigingen te verwerken kreeg. De donkere kijkers maakten plaats voor hoger gepositioneerde, trapeziumvormige exemplaren en ook grille en voorbumper werden strakgetrokken. De achterlichten kregen verchroomde elementen achter helder glas, een keuze die in het vorige decennium bij meer merken in de mode was. Verder monteerde Subaru onder meer een nieuwe achterbank, een gemoderniseerd dashboard en kregen verschillende motoren er wat vermogen bij. De turboversie kwam na de facelift zelfs tot 230 pk.

Peilstok Facelift Friday: Subaru Forester. Mijn voorkeur gaat uit naar... Het origineel uit 2002

De faceliftversie uit 2005 Facelift Friday: Subaru Forester. Mijn voorkeur gaat uit naar... Het origineel uit 2002 56,5%

De faceliftversie uit 2005 43,5% Aantal stemmen 23