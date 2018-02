Slideshow

Facelift Friday: Seat Ibiza I Van Italië naar Duitsland

Bij het horen van de naam ‘Seat’ gaan de haren van sommige sitebezoekers al meteen overeind staan, maar het Spaanse merk was niet altijd onderdeel van de Volkswagen Groep. De oer-Ibiza kwam nog zonder de Duitsers tot stand, al had de nieuwe baas wel invloed op de uitgebreide facelift van 1991.

De eerste Ibiza verscheen in 1984 op de markt en was toen een opmerkelijk strakke auto. Een auto met een kenmerkende vorm bovendien, want de relatief lange cabine, hoge flanken en vrijwel afwezige overhang aan de achterzijde zijn typische Ibiza-kenmerken. Het ontwerp is dan ook afkomstig van Giugiaro, de Italiaanse designer die verantwoordelijk is voor veel meer fraaie modellen. Inderdaad: ook de eerste Volkswagen Golf.

Die opvallende verhoudingen bezorgden de Ibiza niet alleen een typerend uiterlijk, maar ook een heleboel binnenruimte in vergelijking met de concurrentie. Onderhuids was er ook genoeg interessants te melden. De eerste Ibiza staat bekend om z'n kleppendeksels met daarop de trotse tekst 'System Porsche', maar toch leunde ook dit model nog deels op Fiat-techniek. Voorganger Ronda was niets meer of minder dan een hevig verbouwde Fiat Ritmo en de basis van die auto bleef behouden voor de Ibiza en zeker ook voor diens sedan-alternatief Málaga.

Tegen de tijd dat de Ibiza werd gelanceerd, was Volkswagen allang in beeld als partner van Seat. Het aandeel van de Duitsers in het merk nam gestaag toe en daarmee werd ook de invloed van Volkswagen steeds groter. Aan het begin van de jaren 90 was de ontwikkeling van een compleet nieuwe Ibiza bij het nieuwe moederbedrijf al in volle gang, maar als zoethoudertje presenteerden de Spanjaarden een forse facelift. De Ibiza ruilde z'n typische jaren 80-aanblik in voor een wat strakker front met een deels afgesloten grille. De richtingaanwijzers verdwenen uit de voorbumper en namen plaats naast de koplampen, waaardoor het front ronder oogde. Gladdere, vaak meegespoten bumpers, afgeronde 'sideskirts' en zwart/rode achterlichten maakten het model klaar voor het nieuwe decennium. Het begin van het einde, of een geslaagde ingreep?

Peilstok Facelift Friday: de oer-Seat Ibiza. Mijn voorkeur gaat uit naar... het origineel.

de faceliftversie. Facelift Friday: de oer-Seat Ibiza. Mijn voorkeur gaat uit naar... het origineel. 75,6%

de faceliftversie. 24,4% Aantal stemmen 499