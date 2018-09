Twintig jaar legendarisch Facelift Friday: Saab 96

Slideshow

De eerste decennia van Saab als autobouwer stonden in het teken van een druppelvormig model dat evolueerde van de 92 naar de 93 en van de 93 naar de 96. We concentreren ons vandaag op de laatste van de drie, die op zijn beurt ook geregeld op de schop ging.

De 96 trad aan in 1960 en hoewel de gelijkenis met de Saab 92 en 93 nog onmiskenbaar aanwezig was, bleek er in tien jaar tijd een heleboel veranderd. De veranderingen hebben wel iets weg van wat Volkswagen in de loop der jaren met de Kever deed en net als die populaire Duitser kreeg de 96 ten opzichte van z'n voorgangers een groter ruitoppervlak en meer bagageruimte. Natuurlijk werd ook de techniek aangepakt, al mocht de driecilinder tweetaktmotor uit de 93 aanvankelijk blijven. Ook de neus bleef daardoor grotendeels bij het oude, met ronde koplampen en een verticaal georiënteerde grille.

De verandering die in '65 werd doorgevoerd aan de 96 was daarom op het eerste gezicht minstens zo ingrijpend als die bij de modelwissel werd doorgevoerd. Vlak voordat het oude Saab-torretje plaats zou maken voor de bekende V4 van Ford, kreeg de 96 een nieuwe neus. Die was met z'n door grille omgeven, maar nog altijd ronde koplampunits een stuk moderner, maar bood vooral meer plek voor de nieuwe techniek. De motorkap zelf werd overigens wel kleiner en liep niet langer tot de bumper door.

In 1969 was het tijd voor de volgende grote stap. De basislijnen van de gemoderniseerde neus bleven behouden, maar werden nu ingevuld door rechthoekige koplampen te integreren in een zilverkleurige lijst voorzien van een zwarte grille. Daarmee paste de auto een stuk beter bij de geheel nieuwe en aanzienlijk modernere 99, die in '68 z'n intrede deed. Denk maar niet dat de 96 daarmee op z'n laatste benen liep, want de versie met rechthoekige koplampen legde pas in 1980 definitief het loodje. Een laatste update, waarbij de verchroomde bumpers plaatsmaakten voor kunststof exemplaren, moesten de hoge leeftijd van de auto in z'n laatste jaren verbloemen.

Wat voor de 96 geldt, geldt overigens grotendeels ook voor stationwagenversie 95. Die auto trad eveneens in 1960 aan en hield het tot '78 vol, eveneens met een totaal getransformeerde voorzijde en een andere motor. Opvallend is dat niet alleen de 96, maar ook de 95 werd ingezet in de rallysport. Op onderstaande 'schuifplaat' komen een vroege en een late 96 in actie. Het tussenmodel met de rechte grille en de ronde koplampen is in bovenstaande fotogalerij te vinden.