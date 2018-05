Koplampen zonder afleidingsmanoeuvre Facelift Friday: Rolls-Royce Phantom

Inmiddels staan de schijnwerpers bij Rolls-Royce op de geheel nieuwe Phantom en natuurlijk op de Cullinan, maar wij hijsen nog één keer de vorige generatie van het Britse topmodel op het podium. Er is namelijk nog een belangrijke vraag onbeantwoord gebleven: was de faceliftversie mooier dan het origineel?

De vorige Phantom heeft het, mede dankzij de facelift waar het vandaag om draait, lang volgehouden. Het met hulp van BMW ontwikkelde model werd in 2003 gelanceerd en zorgde toen voor een golf van afschuw onder conservatieve liefhebbers van klassiek gelijnde Britse automobielen, maar heeft zich in de periode die volgde wel bewezen als bijzonder goed houdbaar. Het gewaagde ontwerp, met veel grote platte vlakken, een weinig subtiele maatvoering en een opmerkelijk front is ook nu nog zo modern dat een voorzichtige evolutie volstond bij het ontwerpen van de opvolger.

Dat het front van de vorige Phantom zo opmerkelijk was, kwam onder meer door de lampenpartij. De grote, rechthoekige lichtunits bovenin de imponerende voorgevel wekken de indruk de koplampen te zijn, maar niets is minder waar. De dimlichten zijn namelijk weggewerkt in de kleinere, ronde lampen die lager zijn gemonteerd, de hoge exemplaren spelen een ondersteunende rol en huisvesten onder meer de richtingaanwijzers. Bij de tweedeurs varianten Drophead Coupé en Coupé valt deze indeling meer op, omdat de bovenste lampen daar duidelijk kleiner zijn dan bij de vierdeurs varianten.

In 2012 namen alle carrosserievormen afscheid van hun opvallende, in tweeën gesplitste lichtpartij. In plaats daarvan kwamen grotere rechthoekige exemplaren waarin alle verlichting werd verzameld. Daarbij werd kwistig met ledtechniek gestrooid. Natuurlijk kwamen er ook nieuwe bumpers en werd het interieur opgetuigd met onder meer een fijngeslepen infotainmentsysteem. Een nieuwe versnellingsbak en een bijgewerkt onderstel zorgden volgens Rolls-Royce voor nog meer 'waftability', ofwel verder verfijnde rij-eigenschappen.

