Facelift Friday: Renault Kangoo Minstens zo blij

Aan het einde van de jaren 90 kwam het fenomeen ‘ludospace’ vanuit Frankrijk opzetten. Renaults bijdrage was de Kangoo, een vrolijk uitziende ruimtereus met een modern, sterk afgerond design. Zes jaar later was het tijd voor een stevige facelift.

Recent presenteerde PSA een tamelijk uitgesproken drieling binnen het segment van de relatief compacte ruimtewonderen met bestelbusgenen. Met name de Berlingo is een nogal opvallende verschijning, maar dat was in de jaren 90 wel anders. Peugeot en Citroën opteerden toen voor een nagenoeg identiek en tamelijk bescheiden design, terwijl Renault juist met een bijzonder vrolijke en opvallende besteller op de proppen kwam. De eerste Kangoo, die er uiteraard ook als personenauto was, steekt zijn familiebanden met de iconische eerste Twingo niet onder stoelen of banken. De koplampen springen met hun bolle vorm en opmerkelijke richtingaanwijzers meteen in het oog, maar ook van opzij en aan de achterkant spelen opvallende, afgeronde vormen een hoofdrol.

In 2003, zes jaar na de introductie van de Kangoo in 1997, vond Renault het tijd voor een facelift. De neus ging volledig op de schop en kreeg de nieuwe familiegrille van Renault aangemeten. De koplampen werden aan de onderzijde scherp afgesneden en de achterlichten verloren hun plastic omlijsting en kregen in plaats daarvan helder glas. Bovendien kwam er vanaf de facelift een Nissan-versie beschikbaar met de naam Kubistar. Welke variant vind jij het best gelukt?