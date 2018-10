Om het wennen te bespoedigen Facelift Friday: Porsche Panamera

Hoe Porsche ook van de gebaande paden afwijkt, wennen lijkt het altijd te zijn. Dat geldt zeker voor de eerste Cayenne, maar ook de Panamera kreeg in z'n eerste vorm aanvankelijk weinig handen op elkaar. Of dat beter werd met de facelift van 2013, onderzoeken we vandaag.

Het leven als liefhebbersmerk is niet altijd eenvoudig. Porsche is daar wellicht nog wel het beste voorbeeld van. In de voorbije decennia heeft het merk zich regelmatig genoodzaakt gezien om rigoureuze stappen te zetten en daarbij kregen de Duitsers steevast de wind van voren van een behoudende groep liefhebbers. Of het nu ging om de 928, de Boxster, de watergekoelde 911 van de 996-generatie of de Cayenne, kritiek kwam steevast snel op gang. Dat was zeker ook het geval bij de Panamera, de auto waarmee het merk in 2009 de strijd met toplimousines van de concurrentie aanbond. Hoewel… feitelijk had de Panamera geen directe concurrent. De hatchback-klep staat daarvoor al garant in een wereld vol sedans, maar de Panamera was en is ook veel sportiever dan nagenoeg ieder alternatief. Tegelijkertijd bood de auto meer binnenruimte en dagelijks gebruikgemak dan de wel erg exclusieve Aston Martin Rapide, die in veel opzichten toch een soort DB9 met achterdeuren is.

Zo'n Panamera klinkt daarmee als de gulden middenweg, maar toch kon de eerste Panamera rekenen op in het positiefste geval nogal gemengde reacties. Porsche trachtte de van de 911 en de Boxster bekende vormgeving over te hevelen naar de grote en ruime Panamera. Mede dankzij de voorin geplaatste motor leverde dat een nogal opvallende auto op, waarbij de dichte, lage neus en de gebogen daklijn de meest kenmerkende eigenschappen waren.

Net als bij nagenoeg iedere andere revolutionaire Porsche het geval is, lieten de kopers zich niet afschrikken door de discussies over het uiterlijk. De Panamera werd in veel landen al snel een relatief vertrouwde verschijning, wat het 'wenproces' ongetwijfeld bespoedigde. In 2013 vond Porsche het tijd voor een facelift, waarbij vooral de achterkant een stevige herindeling kreeg toebedeeld. Het middendeel werd daarbij helemaal gladgetrokken, waardoor de kentekenplaat naar een plekje helemaal onderaan de bumper moest verhuizen. De hooggeplaatste achterlichten werden voorzien van led-techniek, wat overigens ook gold voor de koplampen. Het leveringsgamma werd uitgebreid met een versie met lange wielbasis en een destijds fiscaal erg aantrekkelijke E-hybrid, die dankzij de felgroene remklauwen eenvoudig te herkennen is.

