Facelift Friday: Porsche Cayenne Van de schrik bekomen

Dat de Cayenne in 2002 een flinke schok teweegbracht in de autowereld, is geen nieuws. Daarom concentreren we ons vandaag op de facelift van de eerste SUV van Porsche!

Het verhaal is bij meerdere gelegenheden uitgebreid uit de doeken gedaan: Porsche, het sportautomerk bij uitstek, kwam tot afgrijzen van vele liefhebbers met een SUV en wist daar vervolgens verkooprecord na verkooprecord mee te breken. Een schot in de roos, dus.

Dat die schok voor traditionele Porsche-fans zo groot was, komt wellicht ook door het wat opmerkelijke uiterlijk van de oer-Cayenne. De combinatie van een typische Porsche-neus en de traditionele SUV-koets werd en wordt niet door iedereen gewaardeerd. In 2007 trok Porsche het design strak. Bredere koplampen, andere bumpers en gemoderniseerde achterlichten wisten de levensduur van het model met drie jaar te rekken. Natuurlijk ging ook het interieur op de schop en de toevoeging van een sportief GTS-model zorgde voor nog meer keuze. Ging de auto er 11 jaar geleden op vooruit, of kies jij toch voor de charmes van het oer-model?

Fans van de eerste Cayenne doen er overigens goed aan om een exemplaar van AutoWeek 6 te bemachtigen. In dat nummer (tot 14 februari in de winkel) wordt een exemplaar met maar liefst 400.000 km op de brug gereden in het kader van Klokje Rond.